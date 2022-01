Horizon: Kevin Costner alla regia del film western

Kevin Costner torna dietro la telecamera a distanza di quasi vent’anni dalla sua ultima esperienza come regista: il popolare attore dirigerà il lungometraggio western Horizon. La produzione del film inizierà il 29 agosto nello Utah.

Kevin Costner oltre a fare da regista del western Horizon, ne sarà anche l’interprete principale ed il produttore attraverso la sua compagnia di produzione, la Territory Pictures. La storia racconterà l’espansione americana nel West sia prima che dopo la Guerra Civile. Lo stesso Costner ha dichiarato:

L’espansione americana nel West è stata caratterizzata da tanti fattori pericolosi, e condizionata da situazioni particolari a livello naturale. Ma, allo stesso tempo, ha portato anche alle interazioni con delle popolazioni indigene, creando eventi ruvidi e dimostrazioni di spietatezza. Horizon racconta questo percorso in maniera onesta, inserendo al suo interno personaggi le cui azioni e decisioni creeranno delle conseguenze condizionate dai fattori dell’epoca.

Si tratta di un progetto che riprenderà le atmosfere della serie TV Yellowstone, in cui in questi anni ha lavorato l’interprete di Balla coi Lupi. Proprio per Balla coi Lupi, altro western di cui Costner è stato protagonista, l’attore ha ricevuto nel 1990 un premio Oscar alla regia.