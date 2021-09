Yellowstone 4: il trailer ufficiale della serie TV con Kevin Costner

03—Set—2021 / 8:45 AM

Dopo un teaser trailer introduttivo, Paramount Network ha diffuso il trailer ufficiale di Yellowstone 4, la serie TV che vede Kevin Costner vestire i panni di John Dutton. I nuovi episodi del telefilm arriveranno su Paramount Network il 7 novembre.

Qui sotto trovate il trailer di Yellowstone 4, che mostra un paio di scene d’anteprima che rivelano come il tasso di violenza e le sorprese da rivelare siano ancora tante.

Nella nuova stagione tra i nuovi ingressi nel cast ci sarà Jacki Weaver, che interpreterà Caroline Warner, un personaggio che entrerà in conflitto con la figura di John Dutton. La Weaver è già comparsa in Animal Kingdom. Nel cast ci sarà tra i nuovi ingressi anche Piper Perabo, che sarà un manifestante che lotta contro le coltivazioni industriali e contro le attività che portano all’uccisione degli animali. E poi ancora ci saranno Kathryn Kelly e Finn Little.

Ricordiamo che Yellowstone segue le vicende della famiglia Dutton, proprietaria di un ranch nel Montana. La serie originale è andata in onda per la prima volta nel 2018 su Paramount Network, mentre in Italia è stata distribuita su Sky.

Attualmente è in sviluppo anche uno spin-off intitolato 1883 che debutterà su Paramount+ qualche settimana dopo l’esordio della quarta stagione di Yellowstone, ovvero il 19 dicembre.

