The Batman: un nuovo spot con Carmine Falcone e le copertine di Total Film

Continua la campagna pubblicitaria per The Batman, con alcuni spot che stanno andando in rotazione in alcuni paesi e arrivano, poi, anche da noi in versione bootleg, come in questo caso, in cui vediamo il Carmine Falcone interpretato da John Turturro dirsi per niente intimorito da Batman. In più, abbiamo anche le prossime copertine di Total Film, dedicate al film, con alcune foto composizioni inedite.

Vengeance is coming… Thank you to @MattReevesLA for sharing our new #TheBatman covers!

We spoke to the director and his extraordinary cast about the "different, strange and touching" film.

Subscriber copies in the post now – newsstand version available on Thursday! pic.twitter.com/HLlpFUqDDQ

— Total Film (@totalfilm) January 28, 2022