Star Wars 1313: un filmato inedito mostra come sarebbe stato il gioco su Boba Fett

Un filmato inedito rivela come sarebbe stato Star Wars 1313, videogioco sviluppato da Lucas Art e poi cancellato dopo l’acquisizione da parte della Disney. I giocatori avrebbero indossato i panni di un giovane Boba Fett, con meccaniche di gioco in parte ispirate a Bounty Hunter (titolo del 2002 uscito per PS2 e Gamecube con protagonista Jango Fett) e alla saga di Uncharted.

Star Wars 1313 aveva raggiunto una fase di produzione relativamente avanzata. I lavori erano iniziati nel 2009, mentre la cancellazione del progetto risale a quattro anni dopo, a cavallo tra il 2012 e il 2013. Non è l’unico gioco atteso dal pubblico cancellato dal matrimonio tra Lucasfilm e Disney: la stessa sorte è toccata anche a ‘Battle of the Sith Lords’, che avrebbe messo i giocatori nei panni di Darth Maul.

Il nuovo video di 1313 è stato pubblicato su The Vault, un canale youtube nato con lo scopo di documentare il travagliato progetto di sviluppo di Star Wars Battlefron III, altro gioco cancellato definitivamente (anche se la saga di Battlefront è stata poi recuperata da EA). Il video proviene dal portfolio di James Zachary, leader del team di animazione del videogioco.

Il video mostra chiaramente una versione estremamente acerba della pre-alpha del gioco, lo si può intuire dal fatto che tutti gli NPC sono identici.

Inizialmente il gioco doveva riprendere le meccaniche di Gears of War, con un animo da fps puro; poi la produzione ha preferito prediligere un’impostazione incentrata sull’esplorazione – anche verticale – su modello Uncharted. Star Wars 1313 avrebbe incluso diversi rimandi a Star Wars Underworld, una serie live-action voluta da George Lucas e poi cancellata in seguito all’acquisizione di Lucasfilm da parte della Disney.