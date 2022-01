Star Trek: Picard – La serie si concluderà con la terza stagione

Patrick Stewart ha confermato che la terza stagione di Star Trek: Picard sarà quella conclusiva per la serie del popolare franchise.

28—Gen—2022 / 10:47 AM

Il profilo Twitter Trek Central ha confermato che Star Trek: Picard 3 segnerà la conclusione della serie TV con protagonista Patrick Stewart. A rivelarlo è stato lo stesso interprete che ha parlato a Trek Central.

Ecco il messaggio del profilo Twitter sulla fine di Star Trek: Picard con la terza stagione:

La serie si concluderà con la terza stagione, così come è sempre stato pianificato, e lo hanno confermato Patrick Stewart ed il produttore Akiva Goldsman nel nuovo SFX Mag. Inoltre la conclusione delle riprese della stagione è imminente! Questa è una delle tante notizie presenti nel nuovo numero.

Intanto Star Trek: Picard 2 arriverà il 3 marzo su Paramount+, mentre in Italia la serie è disponibile su Amazon Prime Video. Anche il nostro Paese dovrebbe distribuire la serie in contemporanea con gli Stati Uniti, così come era stato rivelato nel trailer dedicato.

Nella seconda stagione Picard sarà alle prese con viaggi nel tempo e universi alternativi, oltre che con una vecchia conoscenza: la Regina Borg! Il cast prevede la presenza, oltre all’immancabile Patrick Stewart, di Alison Pill, Isa Briones, Evan Evagora, Michelle Hurd, Santiago Cabrera, Jeri Ryan, Orla Brady, John de Lancie, Annie Wersching e Brent Spiner.

Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Terry Matalas, Patrick Stewart, Heather Kadin, Aaron Baiers, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Doug Aarniokoski, e Dylan Massin sono i produttori esecutivi della seconda stagione, assieme a Kirsten Beyer. Akiva Goldsman e Terry Matalas sono gli showrunner.