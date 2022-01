Kung Fu 2: il trailer della seconda stagione della serie TV di The CW

Il 9 marzo arriverà su The CW Kung Fu 2, la seconda stagione della serie reboot di cui è stato da poco pubblicato il trailer.

A marzo arriverà su The CW Kung Fu 2, la seconda stagione della serie reboot che ha fatto il suo esordio negli Stati Uniti ad aprile 2021: nel frattempo la rete ha diffuso un trailer che presenta la stagione dal titolo “Year Of The Tiger Part 1”.

Ecco il trailer di Kung Fu 2.

Nel filmato possiamo vedere l’eroina protagonista confrontarsi con il cugino perduto. Vanessa Rao indossa ancora una volta i panni di Mia. Nel cast sono presenti anche nuovi interpreti come JB Tadena (Naruto: Climbing Silver, SEAL Team) che farà Sebastian e Annie Q. (The Leftovers) che vestirà i panni di Juliette Tan.

Lo show è il reboot al femminile del cult degli anni ’70 che vedeva protagonista David Carradine (Kil Bill) e ideata da Ed Spielman. La storia raccontava le avventure del monaco Shaolin Kwai Chang Caine che viaggia nel vecchio West americano alla ricerca del fratellastro Danny Caine.

Nella produzione di Kung Fu sono stati coinvolti la Warner Bros. Television assieme alla Quinn’s House ed a Berlanti Productions, con i produttori esecutivi Christina M. Kim (“Blindspot,” “Lost”), Martin Gero (“Blindspot,” “LA Complex”), Greg Berlanti (“Arrow,” “The Flash,” “Riverdale”) e Sarah Schechter (“Arrow,” “The Flash,” “Riverdale”).

Kung Fu 2 arriverà negli Stati Uniti sulla rete The CW il 9 marzo.