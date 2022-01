iPhone 8 ricondizionato e messo in vendita da Apple, è lo smartphone meno costoso della linea

Nonostante il tutto non succedesse ormai da diverso tempo, Apple ha deciso di vendere in via ufficiale un iPhone 8 ricondizionato attraverso il proprio negozio online. Parliamo di un telefono all’effettivo ancora pieno di opportunità vista la cura che il colosso di Cupertino mette nella realizzazione dei propri smartphone di anno in anno, ma che all’effettivo è oramai abbastanza obsoleto per quel che riguarda aggiornamenti e supporti.

Nonostante ciò, dopo un’operazione di ricondizionamento la compagnia ha messo in vendita il dispositivo in questione al prezzo di 359$, il che l’ha reso quindi l’iPhone meno costoso attualmente venduto in via ufficiale da Apple, anche meno dei due modelli SE attualmente disponibili, pensati proprio come dispositivi budget.

Come riporta MacRumors, per gli utenti che non vogliono spendere molto di più ma ottenere un dispositivo più aggiornato, la scelta di un iPhone SE, che non ha ancora spento la seconda candelina, potrebbe essere un’opzione decisamente migliore, mentre siamo in attesa di scoprire quando finalmente la compagnia avrà modo di confermare i suoi nuovi iPhone SE 3, i quali stando a quel che sappiamo potrebbero essere svelati nel corso di un evento primaverile. Abbiamo approfondito la questione nell’articolo che trovate a questo link.

Resta il fatto che qualche utente che vuole aggiungere il dispositivo alla propria collezione, o semplicemente ottenere un iPhone attraverso canali ufficiali al prezzo più basso, si potrà trovare fra le mani un dispositivo del tutto rinnovato. Si parla di batteria nuova di zecca, come anche di una scocca e di uno scatolo cambiati. Nella confezione vengono inclusi EarPods con connetttore Lightning, adattatore da Lightning a USB di tipo A e caricatore a 5 W, oltre che un anno di garanzia e la possibilità di comprare AppleCare+, seppur si tratti di sicuro di una scelta abbastanza strana per un dispositivo con qualche anno sulle spalle come un iPhone 8.