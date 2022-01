iPhone Se 3 potrebbe essere svelato assieme ai nuovi iPad Air 5 e Mac

Apple sarebbe al lavoro su un nuovo evento davvero difficile da tralasciare, dato che si tratterebbe di uno di quei palcoscenici in cui generalmente il colosso di Cupertino annuncia una serie di novità a dir poco entusiasmanti. Non stiamo parlando solamente dei tanto chiacchierati iPhone SE 3, che sembrano ormai vicini a essere svelati proprio in questa sede, ma anche di ulteriori dispositivi a cui diversi report hanno accennato nel corso degli ultimi mesi.

Ad anticipare il tutto è ancora una volta Mark Gurman, che dopo diversi dettagli su quello che la compagnia dovrebbe lanciare nel corso di quest’anno, ha svelato che il prossimo evento primaverile vedrà il rilascio dei tanto attesi iPhone SE 3 5G e di un nuovo modello di iPad, l’iPad Air 5 2022, seppur è possibile che siano inclusi anche i Mac mini e gli iMac Pro. Abbiamo a che fare con una quantità di contenuti davvero difficile da ignorare, che – seppur non ancora annunciata e di cui non abbiamo dettagli – non è improbabile venga confermata al più presto.

Parlando degli iPhone SE 3 del 2022, pare che ci troveremo davanti ai tanto chiacchierati 4,7 pollici, con però all’interno l’A15 Bionic visto negli iPhone 13 pronti a migliorare le performance di moltissimo, rendendo i dispositivi quindi di nuova generazione. Pare che lo stesso destino toccherà agli iPad Air 5, sempre che gli iPhone SE 3 non offrano gli A14 Bionic visti negli iPhone 12, stando a quello che qualche report ha suggerito.

Resta da vedere quando l’evento primaverile verrà finalmente confermato, e avremo quindi modo di assistere a moltissime novità da parte della compagnia, che potrebbe avere in serbo anche ulteriori annunci da comunicare al pubblico in diretta. Non ci sono infatti per ora notizie riguardanti i tanto chiacchierati visori, che però parrebbe rinviato al 2023, ne abbiamo parlato qui.