Apple: il nuovo visore sarebbe stato rinviato al 2023

Non sappiamo ancora molto in merito al nuovo visore in sviluppo presso gli studi di Apple, se non il fatto che dovrebbe trattarsi di un dispositivo top di gamma pronto a offrire moltissime funzionalità.

Pare infatti che il prezzo anticipato sia a dir poco alto, come approfondito nel nostro articolo dedicato, e anche se non sappiamo quanti utenti potranno permettersi una spesa di circa 2.000$, seppur si prevede che si tratterà di un device davvero rivoluzionario.

Tuttavia, pare che per mettere mano sul dispositivo servirà attendere più del previsto, in quanto il device sarebbe stato ulteriormente rinviato, dopo che il debutto nel corso del 2021 non è avvenuto. Sembrava infatti che avremmo avuto modo di scoprire di più sul device e di metterci mano quest’anno, ma pare che i piani siano slittati al 2023, stando a un recente report ripreso sulle pagine di GizChina.

Ovviamente, non siamo davanti ad ancora nulla di confermato, dato che la compagnia non ha parlato in via ufficiale del dispositivo in questione, e potrebbe quindi sorprendere gli utenti svelando il tutto nel giro di solamente qualche mese, portandosi quindi avanti nel settore dei dispositivi VR e AR.