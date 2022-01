iOS 15.4 Beta: finalmente Face ID funziona anche con le mascherine

Face ID ora funziona anche se si indossa una mascherina. La novità è contenuta nella beta di iOS 15.4, uscita nella giornata di ieri. L’opzione va attivata manualmente e consente di sbloccare il device – oltre che eventuali funzioni come Apple Pay -, anche se si sta indossando una mascherina in tessuto.

Ricordiamo che fino ad oggi Face ID non era in grado di riconoscere i volti coperti e che per sbloccare lo smartphone era necessario utilizzare l’autenticazione tramite Apple Watch. Oltre che con Apple Pay, Face ID funziona anche con una pluralità di altre app proprietarie e di terze parti.

La nuova opzione, ‘Use Face ID With a Mask‘ in inglese, funziona con tutti i servizi che richiedono l’autenticazione tramite dati biometrici. È questa la differenza più importante rispetto al sistema precedente, che consentiva di utilizzare Face ID indossando una mascherina esclusivamente tramite Apple Watch.

La nuova opzione non è ancora disponibile per il grande pubblico, ma è inclusa esclusivamente nella beta di iOS 15.4 dedicata agli sviluppatori. Tutti gli altri dovranno quindi aspettare ancora un po’ di mesi (la release è attesa verso primavera).

Use Face ID With a Mask è compatibile esclusivamente con i modelli che vanno dall’iPhone 12 in su. Se avete un iPhone 11 o precedente dovrete comunque rassegnarvi all’autenticazione tramite Apple Watch. Immagine in apertura Via 9to5Mac.com.