Apple sarebbe al lavoro su MacBook con speaker nella tastiera

Sembra che in futuro Apple avrà modo di rilasciare dei MacBook che presentano degli speaker per l'uscita audio all'esterno del dispositivo nella tastiera.

Le compagnie si ingegnano ogni giorno al fine di realizzare dei dispositivi che possano risultare sempre più piccoli, specialmente per quel che riguarda alcuni specifici campi, come quello dei computer portatili. Moltissime aziende, infatti, puntano sul lasciare che i propri dispositivi possano essere posti in qualunque zaino, e trasportati ovunque con facilità, anche per quel che riguarda l’utilizzo in luoghi non particolarmente comodi.

In genere si parla di nuove tecnologie e architetture, ma a volte potrebbe essere necessario rimuovere dei componenti per ridurre le dimensioni dei dispositivi, integrandoli dentro altri. Stando a quel che sappiamo, Apple sarebbe al lavoro su un dispositivo che integra gli speaker nella tastiera, e che quindi ha dimensioni semplicemente come questa.

Ad anticipare il tutto è un nuovo brevetto, il quale sottolinea come anche la qualità audio sia importante, e che quindi un cambiamento di questo tipo non dovrebbe compromettere le effettive potenzialità dei dispositivi in questione sul campo audio.