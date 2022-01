Zittire l’assistente Google è diventato più facile grazie a un nuovo comando

Ci troviamo ogni giorno a pronunciare le parole Hey Google per impartire un comando all’assistente vocale del colosso della ricerca, ma c’è da dire che ci sono situazioni in cui il tutto risulta in realtà abbastanza scomodo, e anzi, sarebbe molto meglio decidere solamente ciò che serve dire. Ovviamente, nonostante gli assistenti ascoltino continuamente gli utenti per capire quando è il momento di agire, è impossibile attivarsi senza pronunciare una frase di questo tipo, con qualche utile eccezione.

Come confermato in via ufficiale dal colosso sul proprio account Twitter infatti, adesso per far stare zitto l’assistente da un momento all’altro risulterà necessario pronunciare solamente la parola stop, la quale si occuperà di fermare ogni tipo di output vocale, evitando quindi che serva dire frasi come “Hey Google, sta zitto“, che gli utenti si trovano a dover valutare in moltissime situazioni. Trovate il post ufficiale in cui la novità è stata confermata qui di seguito.

📣 Helpful new Google Assistant feature alert! Want your smart display or speaker to stop talking? Just say “stop” — no #HeyGoogle needed. — Google (@Google) January 25, 2022

Avviso di una nuova utile funzionalità di Google Assistant! Vuoi che il tuo display smart o lo speaker smettano di parlare? Dì solamente stop, non c’è più bisogno di pronunciare Hey Google.

Nonostante si tratti di una novità davvero interessante per quel che riguarda la comunicazione degli utenti con l’assistente in questione, c’è da dire che delle funzionalità ancora più importanti sarebbero in fase di arrivo.

Come potete vedere qui di seguito infatti lo stesso account ufficiale si è occupato di rispondere a un utente abbastanza arrabbiato che chiedeva a gran voce di poter scegliere le frasi da dire per attivare l’assistente, evitando quindi che più dispositivi si trovino in competizione per eseguire determinati comandi.

Hey Christian, thanks for letting us know what's on your mind. We're always looking for ways to improve and we'll take having the ability to customize hotword as feedback. Be on the lookout for news and updates on our social media channels! — Made By Google (@madebygoogle) January 26, 2022

Non siamo ancora davanti a un annuncio ufficiale, questo è certo, ma potremmo vederne delle belle nel giro di non troppo tempo, stando a quanto suggerito da Google stessa, che consiglia di seguire i prossimi aggiornamenti.