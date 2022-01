Spotify ha scelto: terrà Joe Rogan e farà a meno della musica di Neil Young

27—Gen—2022 / 11:20 AM

Questa settimana l’artista Neil Young ha firmato una lettera pubblica, invitando Spotify a fare una scelta: mantenere la sua musica nel catalogo o continuare ad ospitare il controverso podcast di Joe Rogan. «Non potete avere entrambi». Spotify ha risposto: ci teniamo Joe Rogan, ma grazie per l’interessamento.

Il caso Joe Rogan, perché sempre più persone vogliono la sua testa

Quella di Young è l’ultima di una lunga lista di voci che hanno chiesto a Spotify di prendere provvedimenti contro Joe Rogan, accusato di aver più volte diffuso notizie false sui vaccini e sul Covid-19.

Tra le altre cose, Rogan è anche stato criticato dalla sinistra per aver ospitato nel suo podcast alcune personalità di estrema destra – come Alex Jones, conduttore di InfoWars – e aver fatto alcuni commenti giudicati transfobici. Rogan, che è uno dei più amati cronisti del mondo delle arti marziali miste, in passato si era espresso contro la partecipazione delle donne transgender nelle competizioni sportive femminili.

Recentemente The Joe Rogan Experience ha ospitato il virologo Robert Malone. Uno dei primi ricercatori ad aver dato un contributo allo studio sull’mRNA (talvolta erroneamente definito “l’inventore della tecnologia mRNA”), oggi però accusato di diffondere alcune teorie pericolose e prive di fondamento.

La sua partecipazione ha suscitato forti reazioni nel mondo di esperti di medicina. La scorsa settimana in oltre 200, tra medici e ricercatori, hanno firmato un appello chiedendo a Spotify di prendere provvedimenti contro Joe Rogan. Nella lettera il suo podcast veniva definito «una minaccia per la salute pubblica».

La risposta di Spotify: Joe Rogan non si tocca, toglieremo la musica di Neil Young

A malincuore, Spotify ha annunciato che acconsentirà alla richiesta dell’artista, rimuovendo tutta la musica di Neil Young dal suo catalogo. «Vogliamo che gli utenti possano accedere a tutta la musica del mondo e a tutti contenuti audio», si legge in un comunicato pubblicato dall’azienda. «Ma da questa missione derivano grandi responsabilità, a partire dall’esigenza di bilanciare la sicurezza degli ascoltatori con la libertà d’espressione degli artisti».

Spotify respinge le accuse non star facendo abbastanza per contrastare la disinformazione: «Abbiamo policy molto dettagliate, dall’inizio della pandemia abbiamo rimosso oltre 20.000 episodi di podcast sul tema del Covid-19».

«Ci spiace che Neil abbia scelto di rimuovere la sua musica da Spotify, ma speriamo che ritorni presto», si legge nella chiusura del comunicato.

Neil Young ha ringraziato la sua major, Warner Brothers-Reprise Records, per averlo supportato, accettando la sua decisione di rimuovere i suoi almbum da Spotify in segno di protesta contro il podcast di Rogan. «Non posso continuare a supportare Spotify, un’azienda che condivide disinformazione che produce morti, la piattaforma è diventata la casa delle notizie false sul Covid-19», ha aggiunto. «Vendono bugie per profitto».