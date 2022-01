“Joe Rogan è una minaccia per la salute pubblica”, l’appello di 270 medici a Spotify

270 medici, ricercatori ed esperti di medicina hanno scritto una lettera aperta a Spotify, chiedendo alla piattaforma di prendere provvedimenti contro il podcast condotto da Joe Rogan, accusato di aver più volte diffuso teorie fuorvianti e potenzialmente pericolose sul Covid-19.

Oggi vige il laissez faire: proprio intervenendo su altre polemiche scaturite da Rogan, Spotify in passato aveva dichiarato a chiare lettere di non voler intervenire sul contenuto dei podcast dei suoi autori. Spotify fornisce uno spazio, ma non intende arrogarsi il compito di censurare attivamente le opinioni dei podcaster.

I 270 firmatari della lettera chiedono che Spotify cambi la sua filosofia. I contenuti del podcast di Rogan, si legge nella lettera, “sono una minaccia per la salute pubblica“.

“Vogliamo che Spotify fissi delle regole chiare per combattere la disinformazione sulla sua piattaforma”, continuano quindi i medici. La lettera menziona un episodio del The Joe Rogan Experience dello scorso dicembre, puntata che vedeva per ospite il virologo Robert Malone. Uno dei primi ricercatori ad aver dato un contributo allo studio sull’mRNA (talvolta erroneamente definito “l’inventore della tecnologia mRNA”), oggi però accusato di diffondere alcune teorie pericolose e prive di fondamento.

Robert Malone è recentemente diventato uno degli ‘idoli di riferimento’ della galassia NoVax. Il ricercatore si è più volte espresso contro la vaccinazione degli under 12 per la Covid-19.

Il Dottor Malone ha usato il podcast JRE per promuovere diverse teorie infondate, incluse diverse falsità sui vaccini per la Covid-19, oltre che una teoria della cospirazione secondo la quale i leader mondiali avrebbero ipnotizzato la società. Molte delle sue dichiarazioni sono già state confutate

scrivono gli esperti nella loro lettera indirizzata a Spotify.

The Joe Rogan Experience è un podcast di enorme successo pubblicato in esclusiva su Spotify. Il podcast esiste da oltre 12 anni e continua ad essere uno dei programmi più ascoltati sul web. Sebbene Spotify non condivida statistiche ufficiali sui suoi prodotti, si stima che ogni episodio raggiunga milioni di ascoltatori ogni settimana. Solamente i 10 episodi più visti sul canale YouTube di Joe Rogan – che include alcuni episodi precedenti all’accordo con Spotify – hanno accumulato negli anni quasi 300 milioni di visualizzazioni. Spotify ha acquistato l’esclusiva sul podcast JRE per oltre 100 milioni di dollari.

La nostra non è solamente una preoccupazione di natura scientifica o medica; è un problema sociologico di proporzioni devastanti, e la responsabilità della circolazione di questa attività è tutta di Spotify

si legge nella chiusura della lettera.