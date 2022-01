L’Amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta: trailer e foto della nuova stagione

Andrà in onda in prima visione su Rai 1 da domenica 6 febbraio alle 21.25 la serie HBO-RAI Fiction, L’Amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta, una serie di Daniele Luchetti di cui vi mostriamo il trailer (nella versione HBO, sottotitolata in inglese) e le foto ufficiali.

Prodotta da Lorenzo Mieli per Fremantle, The Apartment e Wildside (entrambe società del gruppo Fremantle) e da Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e con HBO Entertainment, la serie è tratta dal terzo libro della quadrilogia di Elena Ferrante edito in Italia da Edizioni E/O.

“#LAmicaGeniale è una serie straordinaria. La regia piena di colore di @danieleluchetti porta il grande cinema italiano in una serie tv.

La 3ª stagione racconta gli anni ‘70, il loro caos e la dualità del femminile”.

Maria Pia Ammirati, #RaiFiction

Dal #6febbraio su @RaiUno. pic.twitter.com/enknBz5X0b — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) January 26, 2022

L’Amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta, che ritrova Margherita Mazzucco nei panni di Elena Grieco e Gaia Girace in quelli di Lila Cerullo, è scritta da Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci, Saverio Costanzo.

Questa la sinossi ufficiale:

Elena e Lila sono diventate donne. Lo sono diventate molto presto: Lila si è sposata a sedici anni, ha un figlio piccolo, ha lasciato il marito e l’agiatezza, lavora come operaia in condizioni durissime; Elena è andata via dal rione, ha studiato alla Normale di Pisa e ha pubblicato un romanzo di successo che le ha aperto le porte di un mondo benestante e colto. Ambedue hanno provato a forzare le barriere che le volevano chiuse in un destino di miseria, ignoranza e sottomissione. Ora navigano, con i ritmi travolgenti a cui Elena Ferrante ci ha abituati, nel grande mare aperto degli anni Settanta, uno scenario di speranze e incertezze, di tensioni e sfide fino ad allora impensabili, sempre unite da un legame fortissimo e ambivalente, a volte evidente nella dolorosa e inevitabile alternanza di esplosioni violente o di incontri che gli riservano prospettive inattese.

Leggi anche: