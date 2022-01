He-Man and the Masters of the Universe 2: la seconda stagione arriva a marzo

Netflix ha ufficializzato che la serie animata He-Man and the Masters of the Universe 2 arriverà sulla piattaforma a marzo.

Netflix, oltre alla serie di Kevin Smith, ha lanciato anche un cartone animato dedicato a He-Man che vuole introdurre il personaggio ed il suo universo narrativo ad una nuova generazione, e, da poco, è stato annunciato che He-Man And The Masters Of The Universe 2 uscirà il 3 marzo.

Qui sotto trovate il post che annuncia l’uscita di He-Man And The Masters Of The Universe 2 a marzo.

You won't have to wait long! He-Man and the Masters of the Universe Season 2 is coming March 3! #WeHaveThePower pic.twitter.com/mkw1I4pyb3 — Masters of the Universe (@MastersOfficial) January 26, 2022

Nella serie animata troviamo una nuova incarnazione del principe Adam, che si ritrova ad essere protagonista di nuove avventure all’interno del mondo di Eternia. Si tratta di un’opera completamente slegata da quella originale e dalla serie realizzata da Kevin Smith, concepita per un pubblico di ragazzini, utilizzando un’estetica rubata ai videogiochi che più vanno di moda per questa fascia d’età, da League of Legends a Fortnite.

La prima stagione di He-Man And The Masters Of The Universe è uscita lo scorso settembre. L’ultimo episodio si era concluso con He-Man e con il suo gruppo di amici che non sono stati in grado di fermare Skeletor, e che sono stati costretti a separarsi. La seconda stagione, probabilmente, rivedrà il gruppo riassemblarsi per combattere la forza malefica di Skeletor.