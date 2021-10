Masters of the Universe: Revelation – Parte 2, nuovo trailer per la serie Netflix

Netflix ha condiviso il trailer ufficiale di Masters of the Universe: Revelation - Parte 2, che arriverà sulla piattaforma il 23 novembre.

La resa dei conti si avvicina: He-Man e i Dominatori dell’Universo tornano in Masters of the Universe: Revelation – Parte 2, l’epica conclusione della serie realizzata da Kevin Smith per Netflix a partire dall’iconica serie animata anni ’80 di Mattel e Filmation.

Questa la sinossi ufficiale:

La guerra per Eternia prosegue nella seconda parte di Masters of the Universe: Revelation, un’innovativa e dinamica serie animata che prosegue lì dove avevamo lasciato i nostri personaggi. Ora che Skeletor brandisce la spada del potere, gli eroi di Eternia si dovranno compattare per combattere contro le forze del male in una entusiasmante conclusione della seconda parte.

