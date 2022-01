Elon Musk: “La Tesla da 25.000 euro? Non ci stiamo lavorando ma…”

Tesla, doppia doccia fredda: "per il momento niente auto da 25.000 euro" e il Cybertruck slitta nel 2023. Nel 2022 Tesla non presenterà nuovi modelli.

Doppia doccia ghiacciata per i fan di Tesla: l’auto da 25.000 euro? «Al momento non ci stiamo lavorando». E come anticipato, il Tesla Cybertruck è stato rimandato ancora una volta.

Sono due degli annunci presentati immediatamente dopo alla comunicazione degli ultimi dati finanziari di Tesla. Tra le tante ottime notizie per la casa automobilistica arriva anche qualche delusione, inclusa la conferma che nel 2022 non saranno presentati nuovi modelli.

Nel 2022 Tesla non presenterà nuove auto. La produzione del Tesla Cybertruck è ufficialmente slittata nel 2023

L’ennesimo posticipo del pickup elettrico si spiega facilmente: la crisi dei semiconduttori ha reso i chip introvabili. Tesla deve concentrarsi sulla sua line-up attuale, introdurre un nuovo modello già nel 2022 rischierebbe di disperdere inutilmente le risorse della casa automobilistica, compromettendo lo schema che ha permesso a Tesla di sopravvivere, con successo, al 2021, che è stato un annus horribilis per tutto il resto dell’industria.

Implicitamente, Elon Musk ha anche confermato che nel 2022 non vedremo nemmeno il debutto dell’attesa Tesla Roadster.

Il Tesla Cybertruck è ancora sprovvisto di una data ufficiale. Elon Musk si è limitato a dire di sperare di riuscire a realizzarlo entro la fine del 2023.

Per gli stessi motivi, Elon Musk ha confermato che Tesla non ha ancora iniziato a lavorare alla tanto chiacchierata vettura da 25-30.000 euro. «Attualmente – spiega il N.1 di Tesla – non stiamo lavorando a nessun’auto da 25.000 dollari. Posso dirvi che ad un certo punto verrà realizzata, ma in questo momento abbiamo già sufficienti cose da fare. Anche troppe, ad essere onesto».