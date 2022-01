I produttori di auto di lusso si preparano alla rivoluzione elettrica. Dopo Rolls-Royce è il turno di Bentley: il primo EV del produttore britannico arriverà nel 2025. Bentley fa parte del gruppo Volkswagen, uno dei più avanti sul fronte dell’elettrificazione. L’intero gruppo proporrà esclusivamente veicoli elettrici a partire dal 2030.

La prima Bentley elettrica arriverà nel 2025. Dal 2030 tutti i brand del Gruppo Volkswagen venderanno esclusivamente auto elettriche

Bentley ha anche annunciato di voler investire 2,5 miliardi di sterline nella diminuzione delle emissioni di CO2, sia attraverso la produzione di veicoli ibridi e elettrici, sia attraverso il riammodernamento dei suoi stabilimenti.

L’impianto di Crewe, nel Regno Unito, verrà riconvertito per la produzione di veicoli di nuova generazione. Attualmente Bentley non ha condiviso ulteriori informazioni sul suo programma di trasformazione.

Nonostante le difficoltà dell’intero settore, il 2021 è stato un ottimo anno per Bentley, che ha aumentato le vendite globali del 31%. Nel 2020, descrivendo il design di quella che diventerà la prima elettrica dell’azienda, Bentley aveva parlato di un “look audace” e diverso da ogni altra auto sul mercato. Il design potrebbe ispirarsi a quello della concept EXP 100 GT (immagine in copertina).

Il principale competitor di Bentley, Rolls-Royce (gruppo Audi), produrrà solo auto elettriche a partire dal 2030. Il primo EV del brand, la RR Spectre, verrà presentata nel corso del 2023.