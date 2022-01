Rolls-Royce produrrà solo auto elettriche a partire dal 2030

Anche Rolls-Royce dirà addio alle auto con motore endotermico. A partire dal 2030, il brand di lusso produrrà esclusivamente vetture completamente elettriche. RR è solo l’ultima casa automobilistica di fascia alta ad annunciare un impegno in tal senso. Anche Jaguar, Lincoln e Bentley taglieranno la produzione di veicoli a benzina e diesel nel prossimo futuro.

Rolls-Royce deve ancora presentare sul mercato un’auto completamente elettrica. Il primo EV dell’azienda si chiama Rolls-Royce Spectre ed uscirà nel 2023. L’azienda ha già mostrato alcuni scatti teaser del veicolo ed inizierà la fase di testing in questi giorni. Nonostante non manchi poi così tanto al debutto dell’auto, per il momento il suo design e le sue specifiche rimangono un mistero.

Torsten Muller-Otvos, attuale CEO di RR già responsabile del rilancio del brand MINI, ha ribadito l’importanza della transizione verso l’elettrico, sostenendo che dal 2030 in poi «nessuna casa automobilistica sarà più nel business della produzione e vendita di prodotti basati su motore endotermici».

Sebbene sia Sibling che Mini abbiano già fissato un obiettivo simile a quello appena annunciato anche da Rolls-Royce, BMW, brand principale del gruppo, non ha ancora annunciato ufficialmente una data di addio ai motori endotermici.