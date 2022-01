Good Omens 2: non ci saranno Benedict Cumberbath e Frances McDormand, confermati diversi nomi della prima stagione

Sia Benedict Cumberbatch che Frances McDormand non ci saranno in Good Omens 2. Ecco gli altri nomi confermati.

In vista di Good Omens 2 sono stati confermati diversi nomi del cast della prima stagione: ci sarà, ad esempio, Derek Jacobi nei panni di Metraton, mentre è nuovo il nome di Dame Siân Phillips; mancheranno, invece, Frances McDormand e Benedict Cumberbatch.

Confermata anche la presenza in Good Omens 2 di Mark Gatiss (Sherlock), Steve Pemberton (Killing Eve) e Reece Shearsmith (Inside No. 9). E poi ancora di Niamh Walsh (The English Game), Tim Downie (Outlander), Pete Firman (The Magicians), Andi Osho (I May Destroy You) e Alex Norton (Pirati dei Caraibi).

Lo stesso Neil Gaiman ha dichiarato sul progetto:

Siamo entusiasti di avere a disposizione così tanti grandi attori che ritorneranno a far parte della famiglia di Good Omens. Alcuni riprenderanno i loro ruoli, mentre altri interpreteranno personaggi completamente nuovi. E siamo eccitatissimi per chi si unirà per la prima volta allo show.

Good Omens 2 racconterà ancora di Aziraphale, un angelo puntiglioso nonché commerciante di libri rari, e del demone Crowley. Mentre i due vivono tra le strade di Soho a Londra, si ritrovano ad avere a che fare con un messaggero inaspettato che rivelerà loro un mistero sorprendente.

