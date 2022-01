A Christmas Story: in sviluppo il sequel del cult natalizio degli anni Ottanta

Nonostante le vacanze di Natale siano finite si ritorna a parlare di feste natalizie, considerando che è stato ultimamente messo in sviluppo il sequel di A Christmas Story, il lungometraggio del 1983 divenuto un cult. Ad occuparsi della produzione del remake sarà la Warner Bros.

Grazie al sequel di A Christmas Story proseguirà la storia di Ralphie, ed il protagonista originale del film, Peter Billingsley, riprenderà la parte a distanza di quarant’anni. Billingsley farà anche da produttore del progetto assieme a Vince Vaughn per Wild West Picture Show Productions.

Il sequel di A Christmas Story sarà ambientato 30 anni dopo la storia originale, con Ralphie che, ricordando la sua esperienza da bambino in quel magico Natale, decide di portare i suoi figli dalla vecchia famiglia durante le feste. Ma il vecchio Parker non c’è più, e Ralphie dovrà metabolizzare questa perdita.

Warner Bros. e Legendary hanno scelto come regista del progetto Clay Kaytis, che ha già lavorato come animatore alla Disney, ed ha diretto il film sugli Angry Birds, ed ha lavorato con Kurt Russell sul film natalizio di Netflix intitolato The Christmas Chronicles. La sceneggiatura sarà realizzata da Nick Schenk, che ha lavorato già a Gran Torino ed a The Mule.

La produzione di A Christmas Story Christmas inizierà in Ungheria a febbraio.