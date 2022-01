Xiaomi Mix 5 Pro: spuntano render e presunte specifiche

Non abbiamo ancora ricevuto approfondimenti ufficiali relativi agli Xiaomi Mix 5 Pro, i quali però sono stati approfonditi da una fonte alquanto autorevole, che ha rivelato ben più informazioni rispetto a quelle che abbiamo avuto fino a oggi. Parliamo nello specifico di render basati sui leak, arrivati grazie alle pagine di LetsGoDigital, come riportato da poco da parte di Gizmochina, che sembrano aver svelato ogni segreto del nuovo gioiellino targato Xiaomi.

Troviamo uno schermo con bordi rotondi abbastanza elegante, il quale dovrebbe presentarsi con una fotocamera da 48 MP nella parte frontale, posta a sorpresa sotto lo schermo, e pronta quindi a non occupare la superficie. Parlando proprio di questa, pare che si tratti di un pannello AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione WQHD+ e refresh rate di 120 Hz, con tecnologia adattiva pensata per ridurre il consumo della batteria quando l’elevata frequenza non risulta utile. Pare che la luminosità possa arrivare fino a 1500 nits, e che questi supporto Dolby Vision e HDR 10, oltre che un sensore per le impronte digitali interno.

Parlando del retro, troviamo un modulo di fotocamere davvero grande, che a quanto pare offrirà come principale un sensore Samsung ISOCell GN5 da 50 MP, accompagnato da una grandangolare da 48 MP e da un’ulteriore 48 MP con lente periscopica telephoto pronta a offrire zoom ottico 5x. È presente anche un’ulteriore fotocamera, di cui però non abbiamo al momento alcun dettaglio. Un ulteriore dettaglio interessante è che dovrebbe essere il primo smartphone Xiaomi brandizzato Leica.

Parlando delle specifiche tecniche, pare che all’interno sarà presente uno Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB di RAM e 256 GB di spazio per l’archiviazione, oltre che una batteria da 5.000mAh compatibile con la ricarica a 200 W. Va specificato che render e informazioni sono ancora tutte da confermare da parte della compagnia, e restiamo infatti in attesa di novità ufficiali.