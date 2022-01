Twitter lavora ad una feature che ricorda molto gli “amici stretti” di Instagram

Twitter lavora ad una funzione molto simile alla ‘lista amici più stretti‘ di Instagram. L’idea è semplice: permettere agli utenti di condividere certi tweet con un gruppo ristretto e selezionato di follower.

Prima di inviare il tweet, l’utente potrà selezionare quale pubblico intende raggiungere con il suo post. Selezionando l’opzione amici stretti, in modo simile a quello che avviene con le Storie su instagram, il post sarà visto esclusivamente dagli utenti selezionati, mentre sarà invisibile a tutti gli altri.

La novità è stata scoperta dal developer Alessandro Paluzzi, già noto per la sua abilità nello scoprire feature dei social network non ancora annunciate ufficialmente.

Twitter consente di creare una lista di amici stretti di massimo 150 utenti. Ovviamente la lista può venire aggiornata in qualsiasi momento: così gli utenti potranno aggiungere o rimuovere gli utenti dalla lista a piacere.

La lista degli amici stretti viene chiamata da Twitter ‘Flock’.

Gli utenti saranno in grado di distinguere i post normali da quelli condivisi con un pubblico selezionato grazie ad un avviso. “Puoi vedere questo tweet perché il suo autore ha scelto di condividerlo con i suoi Flock“, recita la didascalia che accompagna i tweet.

Un portavoce di Twitter ha spiegato a The Verge che il social network ricerca costantemente nuovi strumenti per aiutare i suoi utenti ad interagire “in modo sano” con le altre persone. Il portavoce ha confermato che Twitter sta anche lavorando ad una nuova feature per pubblicare i contenuti “con maggiore riservatezza”, aggiungendo che al momento non ci sono “nuove notizie da condividere con i media”.