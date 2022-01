iPhone 15 abbandonerà gli schermi Samsung per soluzioni cinesi?

Sembra che per gli iPhone 15 possa optare per delle soluzioni cinesi, andando quindi a rimpiazzare quanto offerto da parte di Samsung fino a oggi.

Apple si affida ormai da moltissimi tempo a Samsung per la produzione degli schermi dei propri iPhone, i quali hanno infatti modo di vedere la luce dei riflettori grazie alla continua collaborazione col colosso sudcoreano. Dopo che gli iPhone X hanno portato la compagnia a prendere questa decisione nel 2017, visto il passaggio agli OLED, le cose non sono però andate sempre per il verso giusto, e infatti Apple ha scelto la compagnie cinese BOE per gli iPhone 12 non top di gamma.

Sembra, stando a quanto spiegato sulle pagine di The Elec e ripresto da Digital Trends, che questa ulteriore collaborazione potrebbe continuare in maniera più prepotente per il colosso di Cupertino, che infatti apparentemente si troverà ad affidarsi a BOE per diversi ulteriori dispositivi. Apparentemente, il tutto avverrebbe a partire dal 2023, anno nel quale i display in questione potrebbero finire sugli iPhone 15 Pro, dispositivi di cui non abbiamo ovviamente alcuna conferma, ma che a rigor di tradizione sembrerebbero pronti per arrivare nel giro di due anni.

C’è da dire che al momento BOE si trova ancora in fase di adeguamento alle tecnologie LTPO, e infatti i pannelli in questione non sono stati inclusi per gli iPhone 13 di fascia alta. Sembra che sia troppo presto per vedere la loro applicazione già negli iPhone 14, che dovrebbero essere svelati a settembre di quest’anno, già nel giro di qualche mese, tempo fin troppo stringente per permettere alla compagnia in questione di adeguarsi.

Staremo a vedere se per il 2023 il cambio potrà essere effettuato da Apple in favore di BOE, che dovrebbe quindi occuparsi degli iPhone 15 Pro, seppur non è ancora chiaro quali modelli la nuova serie avrà modo di offrire. Per il momento, fra iPhone SE 3 e nuovi Mac, sembra che un nuovo evento del colosso di Cupertino sia vicino, come approfondito qui.