Iliad, ma quale accordo con Vodafone! “Andiamo avanti per la nostra strada”, dice il CEO

A quanto pare il matrimonio tra Vodafone e Iliad non s'ha da fare. "Andiamo avanti convintamente per la nostra strada", ha detto l'AD Benedetto Levi.

Iliad smentisce l’ipotesi di alleanza con Vadofaone. I consumatori tirano un sospiro di sollievo. Lo ha detto il CEO Benedetto Levi sul palco della presentazione della prima (conveniente) offerta per la fibra ottica di Iliad. “Andiamo avanti assolutamente da soli per la nostra strada, come abbiamo fatto per questi tre anni e mezzo”, ha annunciato.

Il riferimento è evidente. Levi ha smentito le indiscrezioni emerse nella giornata di ieri sulla stampa italiana, e riportate dall’agenzia Reuters. Secondo i rumor, Iliad e Vodafone avrebbero valutato di unire il loro business della telefonia mobile — con un’affare su modello del matrimonio tra Tre e Wind.

In questo modo – sempre seguendo le speculazioni riportate da Reuters -, Iliad e Vodafone avrebbero potuto cambiare strategia, abbandonando la guerra dei prezzi e aprendo una nuova stagione dettata da margini di profitto più alti. Vodafone e Iliad, assieme, varrebbero circa il 35% dell’intero mercato della telefonia mobile italiana.

A quanto pare l’accordo non si farà. Non in tempi brevi, quantomeno. Al silenzio stampa, Benedetto Levi ha preferito affrontare la questione di petto pubblicamente, per giunta in una giornata di massima importanza per Iliad, proprio durante la presentazione della sua prima e attesa offerta dedicata alla fibra ottica – di cui abbiamo parlato qui. Nella giornata di oggi Iliad è debuttata nel mondo della rete fibra: si parte da 15,99€ al mese per chi ha già una SIM ricaricabile dell’azienda.