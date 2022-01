Iliad l’offerta fibra FTTH è imbattibile: si parte da 15,99€/mese per 5Gbps

Avevano promesso una nuova rivoluzione e sono stati di parola. La prima offerta FTTH di Iliad: 15,99€ al mese per 5Gbps e un modem moderno.

25—Gen—2022 / 11:43 AM

Iliad ha presentato la sua prima proposta FTTH. L’offerta è imbattibile: 15,99 euro al mese per 5 Gbps, senza costi di rimodulazione. Iliad non scherzava: l’operatore francese rivoluziona il mercato ancora una volta.

Il dato da cui partire sono proprio quei 5Gbps, molti di più di quelli offerti dagli altri operatori. Una velocità che viene garantita anche grazie all’hardware: iliadbox connect, il modem proprietario di Iliad, è compatto e bello da vedere, dispone di 1 porta da 2,5 Gbps e altre due porte da max 1 Gbps. Standard della connessione senza fili: Wi-Fi 5. Iliad garantisce 10 anni di vita ‘in perfetta salute’. Insomma, sulla carta si tratta di un buon modem. Soprattutto se si considera che è un modem fornito da un operatore e non una soluzione di terze parti.

I clienti Iliad potranno usare una companion app ufficiale per gestire le impostazioni del modem, creando più profili per i membri della famiglia e gli ospiti e gestendo a piacere la priorità di accesso alla banda dei diversi device connessi.

I clienti possono abbinare al modem anche un extender wireless mesh, in modo da garantire massima copertura e qualità di connessione anche nelle case più grandi.

La filosofia è la stessa di sempre: Iliad garantisce che il prezzo rimarrà fisso a vita, senza rimodulazioni o futuri rincari. Non c’è nemmeno nessun vincolo di durata contrattuale: se il cliente non si trova bene, è libero di andarsene senza pagare penali.

Si parte da 15,99 euro al mese per chi è già cliente Iliad mobile. Si sale a 23,99 euro per tutti gli altri. Per il modem è previsto un costo di installazione una tantum di 39,99€. Trovate tutte le informazioni a questo link.