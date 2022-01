I banchetti di Asterix, la recensione del libro di ricette

La recensione di I Banchetti di Asterix arriva giusto dopo la pausa natalizia quando ci si dovrebbe dedicare alla purificazione del corpo e alle diete, ma se si è fan del duo di Galli più famoso del mondo si è anche consapevoli che il segreto delle loro vittorie sui romani è sì attribuibile alla pozione de druido Panioramix, ma anche al desiderio di poter presto banchettare con tutto il villaggio per festeggiare l’ennesimo trionfo sugli avversari.

Bando quindi alle diete e alle rinunce, tuffiamoci in questo panorama di ricette proposte da Thibaud Villanova che ripercorrono tutti i viaggi vissuti da Asterix e Obelix nel corso della loro lunghissima carriera. Dal celebre villaggio degli irriducibili Galli fino a Roma, passando per l’Iberia, la Britannia, l’Elvezia, la Grecia e il Belgio sino ad arrivare ovviamente all’Africa e all’Egitto. Le avventure dei celebri eroi gallici hanno spaziato in tutto il mondo permettendo ad entrambi, ma sicuramente più ad Obelix, di assaggiare tantissime pietanze che in questo libro vengono descritte minuziosamente nell’aspetto e nella preparazione.

Il volume presenta 40 ricette illustrate raggruppate in 4 categorie: banchetti gallici, banchetti dei popoli vicini, banchetti romani e banchetti delle terre lontane. I nomi delle pietanze sono tutto un programma: dalla Gallia abbiamo l’immancabile cinghiale d’oro tra le pietanze principali, le frittelle esplosive di Caffelattix come alternativa ad una sana colazione, e il menhir di cioccolato a fare da dessert. Da Roma è possibile gustare la razione del legionario, lo spezzatino agli allori di Cesare, la pensae di Neapolis e moltissime altre prelibatezze tutte descritte come nei più classici ricettai di cucina grazie ad un linguaggio semplice ed immediato in cui tutti i passaggi necessari alla preparazione sono sapientemente descritti e accompagnati da illustrazioni della coppia Uderzo-Goscinny e dalle fotografie di Nicolas Lobbestaël.

Grazie all’indicazione del livello di difficoltà di ogni singola ricetta è possibile sperimentare gradualmente i piatti dal più semplice al più complesso. Le spiegazioni, chiare e dettagliate sono accompagnate da descrizioni delle origini dei piatti, consigli pratici, indicazioni sugli strumenti da cucina più adatti e specifici “consigli dello chef” strutturati a glossario.

I Banchetti di Asterix è un vero e proprio libro di cucina che non ha nulla da invidiare alle più blasonate guide degli chef in circolazione

Da un punto di vista culinario I Banchetti di Asterix è un vero e proprio libro di cucina sapientemente realizzato che non ha nulla da invidiare alle più blasonate guide degli chef in circolazione. Da Asterix il Gallico a Asterix e la Corsa d’Italia, passando per il gastronomico Giro di Gallia, il volume consente di scoprire ghiotte specialità regionali e internazionali, rivisitate in salsa gallica rievocando man mano le avventure vissute da questo instancabile duo che da più di 60 anni emoziona e diverte i lettori di tutto il mondo.

Grazie al volume edito da Panini si potranno assaporare gli stessi piatti già gustati da Asterix ed Obelix, cimentandosi nella preparazione di queste simpatiche e soprattutto nutrienti ricette.

Un libro rivolto tanto agli appassionati della prima ora quanto ai neofiti, che affronta l’universo di Uderzo e Goscinny da un punto di vista sicuramente fondamentale per Obelix e, nel contempo, inedito al lettore.

Il prezzo importante è giustificato dall’ampio formato e dai ricchi contenuti.

Oltre alle ricette, raggruppate per categoria e consultabili rapidamente grazie all’indice alfabetico in chiusura, sono presenti schede riepilogative con glossari, consigli dello chef e un interessante erbario di Panoramix, una dettagliata guida a erbe, spezie e funghi che arricchisce il volume.

