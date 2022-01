Xiaomi: leaker anticipa un nuovo dispositivo con Snapdragon 7 Gen 1

Recentemente, il noto leaker Digital Chat Station, particolarmente affidabile per quel che riguarda le anticipazioni nel mondo tech (soprattutto per quanto concerne Xiaomi), ha parlato dei nuovi dispositivi che il colosso cinese dovrebbe lanciare, con 12 nomi in codice di articoli in sviluppo.

So parte con “munch”, “rubens”, “matisse” e “fog”, i quali pare siano nello specifico Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Pro Plus e Redmi K50 Gaming Edition, niente di nuovo insomma, seppur venga ribadito che questi utilizzeranno dei SoC diversi, Snapdragon 870 e MediaTek Dimensity 8000.

Si parla poi di “thor” e “loki“, i quali pare siano dei gioiellini particolarmente avanti nel mondo delle fotocamere, che offrirebbero stando al leaker Snapdragon 8 Gen 1 all’interno, presentando come detto dei sensori top di gamma. DCS ha poi menzionato “light”, “thunder”, “zizhan”, “zijin”, “taoyao” e “opal”, la serie Redmi Note 12 di fascia media.

Mentre stando a Digital Chat Station la compagnia opterà per degli Snapdragon 8 Gen 1 nei suoi nuovi pieghevoli, non ancora confermati, pare che invece la serie dei Redmi Note 12 si presenterà con gli Snapdragon 7 Gen 1, successori degli 870 che all’effettivo Qualcomm non ha ancora svelato, e di cui non abbiamo quindi altri dettagli.