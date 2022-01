Secret Invasion: le prime immagini di Emilia Clarke sul set

Online sono trapelate le prime immagini di Emilia Clarke sul set di Secret Invasion, la nuova serie TV Marvel che verrà distribuita su Disney+. Nelle foto possiamo vedere anche Samuel L.Jackson che tornerà a vestire i panni di Nick Fury.

Ecco le prime immagini di Emilia Clarke sul set di Secret Invasion.

La stessa interprete ha dichiarato della sua esperienza con la Marvel:

Penso semplicemente che quel che stanno facendo in questo momento è così eccitante e figo, innovativo. Mi sembra siano la Apple di questo settore. Ed essere parte di questa famiglia è tipo “Oh mio Dio, sono nel gruppo dei ragazzi fichi ora. Fichissimo”. Onestamente, le persone che stanno facendo queste cose sono quel che mi ha spinto davvero a volerne far parte. Penso semplicemente che il cuore e le menti di tutti siano nel posto giusto, per quest’opera.