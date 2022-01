Scream: i registi sono pronti a realizzare altri film del franchise

Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin, i due registi di Scream, nonostante il film sia da poco uscito nelle sale cinematografiche, sono già proiettati verso altri lungometraggi del franchise. Considerando i buoni risultati di Scream al box-office, sembra ci siano possibilità che i due filmmaker possano lavorare a nuovi capitoli della saga.

Ecco le parole di Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin sui prossimi Scream:

Sappiamo che Guy Busick e Jamie Vanderbilt (gli sceneggiatori di Scream 5 ndr) hanno diverse fantastiche idee per il futuro di Scream, e noi vogliamo essere coinvolti. Dopo che si hanno delle esperienze con persone capaci di cambiarti, non solo a livello creativo, ma anche per il fatto che sono state capaci di riempirti il cuore, vuoi replicare l’esperienza più volte possibili.