Scream 5 batte Spider-Man: No Way Home ed è primo al box-office degli USA

Dopo quattro settimane al primo posto Spider-Man: No Way Home perde il primo posto del box-office USA scalzato da Scream 5. Il quinto capitolo della saga horror ha ottenuto nello scorso fine settimana 30 milioni di dollari, 10 in più rispetto a Spider-Man: No Way Home, che ne ha ottenuti 20.

La marcia al cinema di Spider-Man: No Way Home continua però ad andare più che ottimamente, considerando che negli Stati Uniti il film ha guadagnato già 700 milioni di dollari, ed a livello globale ha acquisito 1,6 miliardi.

L’ottima apertura di Scream 5 riscatta il lungometraggio dal flop di Scream 4, e porta gli incassi in apertura del film ai livelli di Scream 3 (che all’esordio ottenne 34 milioni), e di Scream 2 (32 milioni). Tutto ciò a testimoniare un buono stato di salute anche da parte del genere horror al cinema.

Nel nuovo film Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette tornano a interpretare i loro ruoli iconici di Sidney Prescott, Gale Weathers e Dewey Riley, insieme a Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown e Sonia Ammar.

Scream 5 è in sala dal 13 gennaio.

