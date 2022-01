Moon Knight: il trailer da record nasconde un easter egg dei Fantastici Quattro?

Il primo trailer di Moon Knight, nuova serie Marvel Studios per Disney+, segna un nuovo record di visioni e... fa discutere per un possibile easter egg dei F4.

Grandioso risultato per il primo trailer di Moon Knight, che balza in testa ai video promozionali per i serial Marvel su Disney+, con più di un milione di like a circa una settimana di tempo dalla sua uscita. In più, come da tradizione per i Marvel fan più sfegatati, è stato visto, rivisto e rivoltato in cerca di misteri ed easter egg e uno, forse, potrebbe essere particolarmente interessante.

Ma andiamo con ordine. I “mi piace” al video hanno dunque superato quelli di serie più attese, come Hawkeye e Wandavision, per non parlare di Loki e di The Falcon and the Winter Soldier. Notevole, naturalmente, anche il risultato delle semplici visualizzazioni, con 75 milioni nell’arco delle sole prime 24 ore.

Chissà quante di queste visualizzazioni ripetute sono dovute ai fan che lo hanno scandagliato, andando a scoprire che, forse, il trailer nasconde un easter egg / possibile anticipazione da Fantastici Quattro, film atteso per il futuro all’interno dell’MCU.

Nella scena in cui il personaggio di Oscar Isaac si ritrova a guidare un furgone con in mano una pistola, difatti, possiamo notare alle sue spalle degli scatoloni di cartone piuttosto standard, non fosse per il marchio che recano: “von D” si riesce a leggere appena. Potrebbe, magari trattarsi della ditta o della fabbrica di un Doctor Victor Von Doom, acerrimo nemico del team supereroico, qui modernizzato a livello di risorse? Staremo a vedere.

