Moon Knight: trailer della serie Marvel con Oscar Isaac su Disney+

Marvel Entertainment ha rilasciato il primo trailer di Moon Knight, il serial supereroistico Marvel in arrivo il 30 marzo su Disney+.

18—Gen—2022 / 8:27 AM

È previsto per il 30 marzo il debutto di Moon Knight su Disney+: vi presentiamo oggi il primo trailer ufficiale della prossima serie tv Marvel, che vedrà protagonista Oscar Isaac.

La nuova serie Marvel Studios (che vedrà Ethan Hawke nei panni di un antagonista non ancora specificato) racconta di Steven, un commesso con disturbi dissociativi, ritrovarsi a vivere i ricordi di Marc Spector, ex Marine, ex agente CIA e ora mercenario, e acquisire i superpoteri del “Cavaliere della Luna” durante un’esperienza di pre-morte.

