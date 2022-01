Love is blind: Japan, trailer del nuovo reality Netflix

Netflix ha pubblicato il trailer del suo nuovo reality romantico in salsa nipponica, Love is blind: Japan, in arrivo l'8 febbraio.

L’amore è cieco… anche in Giappone. Love is blind: Japan è la versione nipponica del popolare reality romantico di Netflix, che arriverà sulla piattaforma dall’8 febbraio. Arriva oggi, intanto, il trailer dello show, insieme al poster e alla prima foto ufficiale.

L’amore è cieco è una serie americana unscripted di Netflix in cui vari single che vogliono essere amati per ciò che sono piuttosto che per il loro aspetto adottano un approccio meno tradizionale agli appuntamenti e sperano di incontrare la persona con cui trascorrere il resto della vita… senza averla mai vista. La serie è stata candidata a due Primetime Emmy tra cui Miglior reality strutturato. Senza distrazioni dal mondo esterno i single incontrano vari potenziali interessi romantici e quando tornano nel mondo reale le coppie presto scoprono se è possibile trasformare il legame emotivo in vero amore prima dell’imminente cerimonia nuziale. Takashi Fujii e Yuka Itaya presentano L’amore è cieco: Giappone e seguono i progressi dell’esperimento sociale.

