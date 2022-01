Lamborghini dice addio alle auto solo endotermiche: dal 2023 solo ibride ed elettriche

Lamborghini si prepara a dire addio alle auto ‘tradizionali’ molto prima di diversi altri brand mainstream. Il Toro di Sant’Agata inizierà a proporre esclusivamente veicoli elettrificati già a partire dal 2023. Il 2022 è l’ultimo anno per le auto esclusivamente a benzina e diesel.

Lo ha rivelato il CEO di Lamborghini, Stephan Winkelmann, durante un’intervista con il portale Automotive News Europe. Stop alle proposte tradizionali, dal 2023 Lamborghini presenterà esclusivamente auto elettrificate: soprattutto auto ibride, come la Sian o la nuova Countach LPI 800-4, e poi, in futuro, le primissime supercar completamente elettriche.

Lamborghini ha messo sul piatto 1,5 miliardi di euro, soldi che andranno nello sviluppo e produzione di veicoli di nuova generazione in grado di coniugare la propulsione elettrica con quel feeling di guida adrenalinico e ribelle ritenuto imprescindibile dagli appassionati del brand.

Ma la prima Lamborghini elettrica è ancora distante: se ne parla nella seconda metà del decennio, tra il 2025 e il 2030. Come già anticipato da Winkelmann in altre occasioni, molto probabilmente il primo EV di Lamborghini sarà una Gran Turismo a 4 porte, ossia un’auto che unisce ottime prestazioni e lusso con la comodità necessaria per un utilizzo quotidiano. Ricordiamo che Lamborghini potrà attingere dal know-how del Gruppo Volkswagen per la sua prima EV.