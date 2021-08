Lamborghini Countach LPI 800-4: la leggenda è tornata e ora ha un powertrain ibrido

La Lamborghini Countach è tornata. Il marchio italiano ha presentato il revival della leggendaria auto sportiva in occasione del Concours d’Elegance di Pebble Beach. Come preannunciato, la nuova Countach LPI 800-4 è un’auto mild hybrid che sarà prodotta in edizione limitata. 800 come i CV erogati dal powertrain ibrido e 4 come le ruote motrici.

La nuova Countach monta un motore V12 aspirato affiancato da un motore elettrico da 48V, il powertrain ibrido complessivamente eroga 814CV (780 CV + 34CV). Un dato che in performance si traduce con da 0 a 100Km/h in 2,8 secondi e da 0-200Km/h in 8,6 secondi, per una velocità massima di 355Km/h. Se vi torna familiare, sì, il powertrain è almeno in parte preso in prestito da quanto già visto sulla Lamborghini Sián.

“È il patriarca del design delle super sportive moderne”, sono queste le parole usate dalla casa automobilistica per descrivere la nuova Lamborghini Countach LPI 800-4 . “È un omaggio alla Countach originale che non si perde in retrospezioni, segue la tradizione di Lamborghini di guardare sempre in avanti, di esplorare nuovi design e nuove tecnologie, senza dimenticarci di celebrare il DNA del nostro marchio”, si legge in un comunicato firmato dal CEO di Lamborghini, Stephan Winkelmann.

L’omaggio alla leggendaria Countach è evidente. Non solo nella scritta che compare all’anteriore, ma anche per i fari ultrasottili e per la linea del tetto a periscopio.

Non un’auto per pochi, ma per pochissimi: la Countach LPI 800-4 sarà prodotta in solamente 112 esemplari. Contando l’eredità in ballo – e consentitecelo, la bellezza dell’auto – siamo sicuro che la lista di attesa si riempirà molto rapidamente.