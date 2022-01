Google sarebbe al lavoro su un nuovo Chromecast, con nome in codice Boreal

Al momento, non è ancora chiaro in che modo Google avrà modo di continuare la sua linea di Chromecast, dispositivi che nel corso degli anni si sono rivelati sempre più utili, e che con prezzi davvero bassi (almeno, nella maggior parte dei casi) hanno modo di fornire utili funzioni a una miriade di dispositivi, occupando tra l’altro davvero poco spazio. Pare però che la compagnia voglia fare un salto di qualità e lanciare sul mercato un nuovo device, informazione non ancora ufficiale in realtà, di cui aspettiamo conferma.

Parliamo di un device che pare abbia preso il nome in codice di Boreal, e che risulterà essere un modello high-end, maggiormente costoso rispetto agli altri, ma con migliori funzionalità. A confermare il tutto in anticipo, seppur è bene non prendere ancora le informazioni come oro colato, è 9to5Google, che ha infatti parlato di come la compagnia stia attivamente lavorando al dispositivo. A quanto pare, è possibile che tra le altre cose il nuovo Chromecast di Google non sia poi così lontano, e anzi venga lanciato già nel corso del 2022.

Non ci sono per il momento novità precise riguardanti le specifiche tecniche del nuovo gioiellino del colosso della ricerca, seppur sembra che questo supporti nativamente il playback AV1, un requisito di Android TV, ed è probabile che all’interno venga incluso un nuovo chip maggiormente performante rispetto a quanto visto fino a oggi, in grado quindi di fornire migliori funzioni e rendere i sistemi una vera scheggia.

Non ci resterà che vedere quando finalmente Google avrà modo di annunciare la novità in questione e di svelare tutti i dettagli in merito alla stessa, sempre che il lancio avvenga davvero nel 2022, visto che si parla per ora di informazioni ancora molto in dubbio.