Stephen King: il suo prossimo romanzo s’intitolerà Fairy Tale e uscirà a settembre

Arrivano dagli Stati Uniti notizie che drizzeranno le antenne di tutti gli appassionati di Stephen King: è stato annunciato il titolo del nuovo romanzo del re dell’orrore, che sarà Fairy Tale, e che uscirà nelle librerie e online il 6 settembre.

Ecco la copertina del libro.

Secondo quanto riportato Fairy Tale di Stephen King racconterà la storia di un ragazzo di diciassette anni che riesce ad aprire le porte di un mondo parallelo in cui le forze del male e del bene sono in guerra, e dove la posta in palio è molto alta, sia per il loro mondo che per il nostro. Il protagonista del romanzo è Charlie Reade, un bravo studente che eccelle nel football e nel baseball. Ma la sua vita è stata segnata dalla morte violenta della madre, che ha portato il padre a rifugiarsi nell’alcol. La vita del ragazzo cambierà quando incontrerà Howard Bowditch, un uomo per cui inizierà a lavorare, che vive recluso in una grande casa su una collina, e sarà in quest’occasione che s’innamorerà del cane Radar. Alla sua morte, Bowditch, lascerà a Charlie una cassetta che racconta la storia di un grande segreto di cui nessuno è a conoscenza. Bowditch conosce il modo per entrare in un’altra dimensione.

Stephen King ha dichiarato che l’ispirazione per questo romanzo è nata dopo che si è ritrovato di fronte alla visione di una città deserta, che però in qualche modo continuava a vivere.

Attualmente si può già pre-ordinare il libro in formato kindle su Amazon.