Un’ombra sulla verità: trailer, poster e foto del film con Bérénice Bejo

Il nuovo film di Philippe Le Guay, Un’ombra sulla verità, arriverà nei cinema italiani ad aprile: dal film con Bérénice Bejo, François Cluzet e Jeremie Renier vi presentiamo oggi il trailer ufficiale italiano, il poster e le foto.

Il film, presentato a ottobre in anteprima alla 13°edizione di France Odeon, Festival del cinema francese di Firenze, è stato il più votato dal pubblico ed è valso il premio Foglia d’oro, consegnato al regista lo scorso 20 gennaio, a Roma.

Con il direttore di Villa Medici, Sam Stourdzé, abbiamo voluto organizzare una serata speciale a Roma per premiare il film di Philippe Le Guay che, affrontando in modo incisivo e lucido il tema del negazionismo nella contemporaneità, ha così tanto emozionato e commosso da valergli, a Firenze, il premio del pubblico di France Odeon.

dichiara Francesco Ranieri Martinotti, direttore del Festival del cinema francese.

Il premio Foglia d’oro – Manetti Battiloro viene assegnato ogni anno da France Odeon insieme all’antica famiglia artigiana fiorentina che dal 1500 produce oro per i maestri della doratura e consiste in una sottile sfoglia d’oro incastonata in due lastre di cristallo.

