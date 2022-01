Romics 2022: svelate le date della prossima edizione primaverile

23—Gen—2022 / 8:46 AM

Dal 7 al 10 aprile alla Fiera di Roma torna Romics, Il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games. Quattro giorni di kermesse con eventi, incontri speciali e ospiti per incontrare di nuovo il pubblico, in presenza, e rivivere insieme la magia dei fantastici mondi legati alla kermesse.

𝐏𝐫𝐨𝐧𝐭𝐢, 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚…𝐑𝐨𝐦𝐢𝐜𝐬 ❤️💙 Aperta la biglietteria per la XXVIII edizione del Festival!Affrettati, acquista il tuo… Posted by Romics Official on Saturday, January 22, 2022

La conferma delle date della XXVIII edizione del Festival è stata annunciata da un post sui social, senza tuttavia fornire maggiori specifiche o anticipazioni sui suoi contenuti, temi, ospiti o novità.

Contiamo, naturalmente, di poterci aggirare tra i padiglioni della Fiera di Roma in maniera simile a quanto accaduto per la scorsa edizione, quella a cavallo tra settembre e ottobre 2021, con la possibilità di immergerci in tutti i mondi della creatività: dal fumetto all’illustrazione, dalla narrativa al cinema con le novità del settore, le case editrici, le fumetterie, i collezionisti, i gadget, i videogiochi e gli imperdibili incontri con autori, editori, influencer e talent.

Il post annuncia anche l’inizio della prevendita dei biglietti.

Queste le info rilasciate in merito: la XXVIII edizione del Festival si svolgerà dal 7 al 10 aprile 2022 dalle ore 10.00 alle 20.00.

I Visitatori potranno accedere al festival previo acquisto del biglietto nominativo disponibile solo tramite prevendita online e nei punti vendita VivaTicket abilitati, presentando ai tornelli la Certificazione Verde “Rafforzata” (Green Pass).

I biglietti saranno contingentati e, a quanto sembra dalle opzioni di prevendita, sono previsti solo biglietti giornalieri (il costo è uguale per tutti i giorni: € 10,00 + € 1,50 di commissioni di prevendita online).

