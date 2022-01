The Batman: esiste una prima versione del film di quattro ore

Da poco è stato rivelato che la durata di The Batman sarà di 2 ore e 47 minuti, ma, secondo quanto riportato da alcune fonti del The Hollywood Reporter, esisterebbe una prima versione, utilizzata in alcuni screening test che si attesterebbe sulle quattro ore.

Chiaramente una versione del genere non avrebbe mai potuto vedere le sale cinematografiche, ma non è da escludere che la versione da quattro ore di The Batman possa far parte di qualche successiva distribuzione, magari in Home Video.

Le quasi tre ore di durata renderanno comunque The Batman il film più lungo di sempre sul cavaliere oscuro. La durata di The Batman andrà a superare quella de Il Cavalier Oscuro – Il Ritorno, che fino ad ora era il lungometraggio del cavaliere oscuro più lungo, considerando i suoi 145 minuti. Mentre Il Cavaliere Oscuro ha avuto una durata di 132 minuti e Batman v Superman si è assestato su un qualcosa di simile. Gli appassionati si aspettano con The Batman un film ricco di sorprese.

Il lungometraggio di Matt Reeves, con Robert Pattinson nei panni di Batman e Zoe Kravitz in quelli di Catwoman, uscirà nei cinema il 3 marzo.

