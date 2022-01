Louie Anderson: morto l’interprete de Il Principe Cerca Moglie

Aveva 68 anni Louie Anderson, l’interprete che ha partecipato a Il Principe Cerca Moglie e vincitore di ben tre Emmy. L’interprete è morto venerdì a Las Vegas, e durante la settimana era stato ricoverato a causa di un linfoma.

Louie Anderson è stato molto attivo negli anni Ottanta, quando ha lavorato al fianco di Eddie Murphy, che lo ha portato a lavorare a Il Principe Cerca Moglie, e ultimamente ad apparire anche ne Il Principe Cerca Figlio. Tra le sue ultime apparizioni televisive c’è stato anche lo spin-off di The Big Bang Theory intitolato Young Sheldon.

Anderson ha lavorato anche al cartone animato autobiografico La vita con Louie, realizzato tra il 1994 ed il 1998, che lo ha portato a vincere due Emmy. Louie ha raccontato la sua infanzia tribolata condizionata da un padre violento. Anderson ha lavorato anche alla serie Baskets, per cui ha ricevuto nel 2016 un Primetime Emmy Awards nella categoria come Miglior attore non protagonista in una serie commedia.

L’infanzia di Louie Anderson è stata anche al centro della serie sitcom The Louie Show, andato in onda nel 1995 su CBS, e del libro divenuto bestseller Dear Dad – Letters from an Adult Child.