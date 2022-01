Twitter: nascono lamentele per le foto profilo NFT

Da pochissimo, Twitter ha aggiunto una funzionalità davvero particolare e interessante, che di sicuro ha avuto modo di sorprendere tutti gli amanti del mondo degli NFT. Si parla nello specifico della possibilità di inserire i token in questione come propria foto del profilo, lasciando che questa abbia forma esagonale, e che Twitter abbia modo di verificare il tutto per confermare l’effettivo possesso degli NFT del proprietario, grazie a un collegamento del wallet.

C’è però un grosso problema che è venuto fuori, grazie alla segnalazione di Adam Hollander – che potete vedere qui di seguito – visto che il tutto funziona per qualunque NFT presente nella propria collezione, e non solamente per quelli verificati. Di conseguenza, “rubare” materiale e inserirlo come foto profilo è particolarmente facile, e richiede solamente una manciata di click. Si tratta all’effettivo di un vero peccato, dato che la funzionalità è stata subito utilizzata da molti, ma ci sono comunque diversi fattori da considerare.

There's actually a MAJOR PROBLEM with the new Twitter PFP feature.

It appears to work for ANY NFT in your collection. Not just verified collections.

That means someone can just right-click-save any NFT, mint it, and then use it as their PFP 😢

You were so close Twitter. Why 😭

— Adam Hollander (@HollanderAdam) January 20, 2022