Samsung Galaxy Z Flip 3: arriva la mod per usare lo schermo secondario come primario

Come riportato da Android Police e ripreso da Gizmochina, un utente ha creato una mod non ufficiale per sfruttare al massimo il Samsung Galaxy Z Flip 3.

Era questione di tempo, prima che dei modder riuscissero a sbloccare il potenziale dei nuovi Samsung Galaxy Z Flip 3. Parliamo dei pieghevoli a conchiglia targati Samsung, che come riportato da Android Police e ripreso da Gizmochina possono essere ora utilizzati al massimo anche quando si sfrutta il secondo schermo.

Parliamo nello specifico di una mod non ufficiale sviluppata dall’utente jagan2, grazie alla quale si ha modo di rendere lo schermo secondario identico a quello primario, seppur questo presenti ovviamente dimensioni abbastanza ridotte.

Grazie alla feature, che ovviamente, non risulta particolarmente comoda, è possibile svolgere tutte le funzioni dello schermo primario anche sulla sua versione più piccola. Si ha modo di aprire le app, interagire con le notifiche ed eseguire ogni azione, ad esempio, ma con anche la possibilità di ruotare lo schermo per avere il lavoro facilitato su alcune piattaforme.

Come detto, il tutto non risulta particolarmente comodo, dato che lo schermo secondario è in realtà stato pensato per svolgere solamente pochi compiti, risultando maggiormente comodo in alcuni casi, e la mod in questione difficilmente avrà modo di rimpiazzare il principale al 100%, seppur risulti comunque da tenere d’occhio per i possessori di un Samsung Galaxy Z Flip 3.