Meat Loaf: morto il cantante e attore di The Rocky Horror Pictures Show

Lutto nel mondo musicale ed in quello del cinema, considerando che Michael Lee Aday, in arte Meat Loaf, è morto all’età di 74 anni. Si tratta del cantate autore di album celebri come Bat Out of Hell, ma anche dell’interprete di Eddie nel cult The Rocky Horror Pictures Show.

Meat Loaf è morto giovedì 20 gennaio, avendo accanto la moglie Deborah, le figlie Pearl e Amanda, e gli amici più stretti, oltre al suo agente Michael Greene. Non è stata rivelata ancora la causa della morte. La famiglia ha dichiarato in uno stato:

Sappiamo ciò che lui ha rappresentato per tanti di voi, ed apprezziamo molto l’affetto ed il supporto per la perdita di questo artista e magnifico uomo. Dal suo cuore alle vostre anime, non smettete di fare rock!

Pubblicato nel 1977 l’album Bat out of Hell è diventato uno dei dischi più venduti ed apprezzati della storia del rock. Grazie al brano di Bat Out of Hell II: Back into Hell, intitolato I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That), Michael Lee Aday ottenne il Grammy Award per la migliore performance vocale.

Mentre per quanto riguarda la carriera cinematografica Meat Loaf ha lavorato, oltre che in The Rocky Horror Picture Show, anche in Roadie – La via del rock, Fight Club ed in Tenacious D e il destino del rock.