Rocky Horror Picture Show: proiettato in un cinema vuoto per 54 settimane

Un cinema a Portland ha proiettato Rocky Horror Picture Show tutte le sere per 43 anni e l'ha continuato a farlo anche senza un pubblico in sala durante la pandemia.

Un cinema di Portland ha proiettato The Rocky Horror Picture Show senza pubblico per ben 54 settimane in segno di protesta e per continuare la sua tradizione. Poche cose sono certe nella vita: la morte, le tasse e The Rocky Horror Picture Show, che è stato proiettato al Clinton Street Theatre di Portland ogni sabato sera per 43 anni.

Quando il 15 marzo 2020 il cinema è stato costretto a chiudere a causa delle restrizioni anti-Covid-19, Nathan Williams che vi lavorava, è tornato per proiettare il film per i successivi 54 sabati. Lani Jo Leigh, proprietario del Clinton Street Theatre dal 2012, ha detto che era importante per la comunità sapere che il cinema li stava ancora aspettando.

Ora, mentre i cinema iniziano a riaprire dopo più di un anno in alcune parti dell’America, era giusto che The Rocky Horror fosse il primo film a tornare al Clinton Street Theatre. Il film musicale del 1975, raccontava il viaggio surreale di una coppia eterosessuale che si rifugia in un castello.

In cerca di un telefono nel bel mezzo di una tempesta, i fidanzati Brad e Janet Weiss, interpretati da Barry Bostwick e Susan Sarandon, arrivano alle porte del Dr. Frank-N-Furter (Tim Curry). Il resto del film si svolge nel favoloso palazzo delle feste di Frank, dove la giovane coppia innocente è coinvolta in varie peripezie.

La notizia proviene da un giornale locale The Oregonian che ha affermato che il Clinton Street Theatre, ha voluto mantenere la sua tradizione anche durante la pandemia, dopo aver proiettato The Rocky Horror Picture Show per 43 anni consecutivi. Nathan Williams, che era il presentatore delle serate Rocky Horror ha continuato a proiettare il film anche nel cinema vuoto:

L’ho guardato da solo. L’ho visto durante una tempesta di neve. Ero in grado di mantenere questa piccola speranza accesa e l’ho fatto. Sono solo un ragazzo che ha mantenuto questa speranza per la città di Portland, per tutti i tipi strani, per tutte le persone che non hanno un posto da chiamare casa, qui si possono sentire a casa.

Potrebbe interessare: