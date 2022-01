Google sarebbe al lavoro su un progetto legato a crypto e NFT

Sembra che Google potrebbe essere al lavoro su una vera e propria criptovalute. Moltissime compagnie nel settore tech si stanno ovviamente interessando al mondo delle crypto e a quello degli NFT, parliamo infatti di un settore in continua crescita, che ha permesso già a moltissimi utenti di arricchirsi, e continua a essere considerato per un numero sempre maggiore di ambiti.

A suggerire che Google sarebbe invischiata nel tutto, nonché al lavoro su un prodotto proprietario è un report di Bloomberg ripreso da Android Police, in quanto è stata individuata una mail che parla di come Shivakumar Venkataraman sia diventato il presidente di una nuova unità legata proprio al mondo delle blockchain.

Dopo la chiusura nel 2011, Labs, sembra tornata per offrire a porte chiuse una visione al team di progetti particolarmente importanti, a lungo termine e dall’alto potenziale. Ovviamente, ciò non conferma che Google è di sicuro al lavoro su una criptovaluta, ma semplicemente che questa potrebbe essere in qualche modo interessata a investire nel settore.

Con sempre più aziende che considerano questa possibilità, non si tratterebbe di certo una sorpresa, anche se restiamo per ora in attesa di coprire come la situazione potrebbe evolversi per il colosso della ricerca e quali sono i suoi effettivi piani.