Gli Aristogatti: in sviluppo un film live-action per la Disney

Disney prosegue la sua operazione di riadattamento in versione live-action dei suoi classici animati, e, questa volta, è arrivato il turno de Gli Aristogatti. Sembra che la produzione sia nelle sue prime fasi di sviluppo, e che la sceneggiatura sia stata affidata a Will Gluck e Keith Bunin, mentre lo stesso Gluck farà da produttore attraverso la Olive Bridge Entertainment.

L’adattamento live-action de Gli Aristogatti è ancora nelle sue primissime fasi di sviluppo, perciò non è stato ancora chiarito se si tratterà di un film in uscita per il cinema o direttamente per la piattaforma streaming Disney+. Secondo le fonti si dovrebbe trattare di un’operazione simile a quella di Lilli e il Vagabondo. I due autori della sceneggiatura, Gluck e Bunin, hanno già lavorato a Peter Rabbit 2: The Runaway ed a Onward.

Gli Aristogatti sono il 20° lungometraggio d’animazione Disney, il film è basato su una storia di Tom McGowan e Tom Rowe. Ambientato a Parigi nel 1910, il film parla di una gatta, Duchessa, e dei suoi tre cuccioli, Minou, Matisse e Bizet che vivono con la loro padrona, Madame Adelaide Bonfamille e il suo maggiordomo, Edgar. Un giorno, mentre prepara il suo testamento con l’avvocato Georges Hautecourt, Madame dichiara che la sua eredità sarà lasciata ai suoi gatti fino alla loro morte, e successivamente a Edgar. Edgar scoperta la cosa complotta per eliminare i gatti.