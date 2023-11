L’Uomo Tigre: in sviluppo il film live-action

Tutti gli appassionati di anime giapponesi anni Ottanta saranno contenti di sapere che è in sviluppo il film live-action su L’Uomo Tigre. A realizzare il progetto ci saranno Fabula Pictures e Brandon, Box assieme all’azienda giapponese Kodansha.

Il film su L’Uomo Tigre, grazie anche a questa collaborazione tra il Giappone ed il nostro Paese, sarà ambientato in entrambe le nazioni.

Yohei Takami, responsabile dei Diritti/Media Business di Kodansha, ha dichiarato:

Tiger Mask è un personaggio amato sia in Giappone che in Italia grazie alle sue doti di eroe forte, affascinante e senza tempo. Ed è stato così fin dalla sua prima pubblicazione nel 1969. Siamo entusiasti all’idea di poter presentare un nuovo Tiger Mask al pubblico, collaborando con filmmaker italiani che condividono con noi la passione per Tiger Mask.

Marco e Nicola De Angelis, amministratori delegati di Fabula Pictures, hanno aggiunto:

Siamo orgogliosi di annunciare questo grande progetto, che conferma la nostra ricerca di storie universali, capaci di emozionare e coinvolgere il pubblico nazionale e internazionale. Questa partnership con Brandon Box e Kodansha è un passo importante nel posizionamento strategico della nostra azienda nelle produzioni audiovisive.

Ed ecco anche le parole di Andrea Sgaravatti, CEO di Brandon Box:

La passione per i manga e gli anime ha sempre contraddistinto Brandon Box. Tutto nasce con le storie che hanno segnato la nostra infanzia, come quella di Tiger Mask. Questo racconto ci ha conquistato da bambini, e ci ha aiutato a crescere e lottare durante l’adolescenza. Assieme a due partner straordinari come Fabula Pictures e Kodasha faremo un viaggio straordinario.

Fabula Pictures adatterà, passando dal fumetto al live-action, anche due prodotto italiani come Battaglia di Roberto Recchioni, e Cinzia di Leo Ortolani. Mentre Brandon Box ha già lavorato al film su Dampyr.

La storia de L’Uomo Tigre

Ricordiamo che L’Uomo Tigre, in originale Tiger Mask, è un manga scritto da Ikki Kajiwara e illustrato da Naoki Tsuji, pubblicato in Giappone dal 1968 al 1971 per la casa editrice Kodansha. Direttamente dal manga è stata tratta la serie anime che è andata in onda Italia per la prima volta nel 1984.

Al centro della storia dell’Uomo Tigre c’è Naoto Date, un orfano che dopo una visita allo zoo capisce di voler diventare forte come una tigre. Grazie all’associazione malavitosa de la Tana delle Tigri si allenerà per dieci anni per diventare un lottatore di wrestling. Diventato un lottatore professionista si schiererà contro l’associazione, e da qui inizierà una faida che lo porterà fino al finale della storia.

In Italia il fumetto è arrivato nel 2001 attraverso SaldaPress, che ne ha portato avanti la pubblicazione fino al 2007. Mentre dal 2013 L’Uomo Tigre è stato nuovamente pubblicato nel nostro Paese da Panini Comics.

Ecco la sigla del cartone animato su L’Uomo Tigre.